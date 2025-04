Biały Dom nakłada kolejne opłaty na chińskie statki

W komunikacie opublikowanym w Rejestrze Federalnym przez Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR) poinformowano, że rząd amerykański będzie pobierał opłaty od wszystkich statków zbudowanych i będących własnością Chin, które zawiną do amerykańskich portów – informuje CNN. Opłaty te będą uzależnione od tonażu netto lub ilości przewożonych towarów na każdym rejsie.

Nowe opłaty zaczną obowiązywać za około 180 dni, będą wprowadzane stopniowo i mogą być zwiększane w kolejnych latach — napisano w zawiadomieniu USTR.

W lutym amerykańska administracja zapowiadała opłaty do 1,5 miliona dolarów za każde zawinięcie do portu przez statek zbudowany w Chinach, co jednak spotkało się z szeroką krytyką ze strony branży – podała agencja Reutera.

„Statki i żegluga mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego Stanów Zjednoczonych i swobodnego przepływu handlu” – poinformował Przedstawiciel Handlowy USA, Jamieson Greer. „Działania administracji Trumpa rozpoczną proces odwracania chińskiej dominacji, przeciwdziałania zagrożeniom dla amerykańskich łańcuchów dostaw i wyślą sygnał popytu na statki budowane w USA” – dodał.