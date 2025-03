Badane są przyczyny pożaru na lotnisku Heathrow. To raczej nie był sabotaż

Policja nadal bada przyczyny pożaru w podstacji Heyes i zasilającej Heathrow, a do śledztwa dołączyli kontrterroryści. Jak na razie jednak nie wykryto dowodów, jakoby miało dojść do sabotażu. A główną przyczyną najprawdopodobniej była wada w przesyle mocy. Prezes lotniska, Thomas Woldbye, poinformował, że zgodnie z procedurami w sytuacji wybuchu pożaru automatycznie wyłącza się awaryjna sieć zasilania. Okazało się również, że dodatkowe moce, jakie powinny włączyć się w tej sytuacji, były niewystarczające do zapewnienia normalnego funkcjonowania portu. — Straciliśmy moce, które można porównać do niezbędnych do zasilenia średniej wielkości miasta — mówił Thomas Woldbye. I zapewniał, że w sobotę pod koniec dnia lotnisko będzie operacyjne w 100 procentach.

Brytyjskie sieci energetyczne National Grid oczywiście wyraziły ubolewanie z powodu tej awarii i zapewniły, że podejmują teraz wszystkie kroki, aby podobna sytuacja nie wydarzyła się w przyszłości.

Najbardziej ucierpiały British Airways, dla których londyńskie Heathrow jest główną bazą. W sobotę prezes przewoźnika, Sean Doyle, przyznał w BBC, że skutki awarii będą odczuwalne przez kilka dni. Dzisiaj BA przywróci 85 proc. operacji, czyli tyle, co samo lotnisko.

Według wstępnych ocen odwołanych zostało 1367 rejsów, a z tego powodu ucierpiało ponad 200 tys. pasażerów. A wszyscy zaangażowani w sztabie kryzysowym wykazali się większymi umiejętnościami, niż podczas ostatniego strajku personelu naziemnego w Niemczech, kiedy ucierpiało prawie pół miliona pasażerów.