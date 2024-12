Niemcy mieli dla Pułkowa wielkie plany

To piąte co do wielkości lotnisko w Rosji, po trzech moskiewskich Domodiedowie, Szeremietiewie i Wnukowie oraz Tołmaczewie w Nowosybirsku.

Niemcy rozpoczęli tam w 2012 roku program inwestycyjny wart 1,19 mld euro, reklamowany jako pierwszy w Rosji, gdzie pieniądze prywatne i publiczne finansowały infrastrukturę.

Był to dla nich kolejny i kluczowy krok w umiędzynarodowieniu biznesu z ukierunkowaniem na kraje rozwijające się, do których wówczas była zaliczana Rosja. I wszystko szło po ich myśli, aż do lutego 2022 roku, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Już 7 marca Fraport poinformował o wstrzymaniu wszelkich inwestycji, a w połowie 2022 roku udziały w Pułkowie odpisał na straty i zaczął szukać chętnego do ich odkupienia. A tych nie było.

Prezes Fraportu, Stefan Schulte, mówił wtedy: — Naszym celem jest znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby do zaakceptowania przez wszystkich. Nie mamy tam dzisiaj ani jednej osoby z naszego personelu. Nie przekazujemy więc naszego know-how, czyli nie łamiemy sankcji.

I nie ukrywał, że powodem wyjścia z Rosji była inwazja tego kraju na Ukrainę. — Nie ma żadnego wytłumaczenia na napaść na Ukrainę przez siły rosyjskie. Potępiamy tę wojnę, która jest zbrojnym atakiem na niepodległy kraj i jego obywateli. To oczywiste złamanie prawa międzynarodowego oraz spowodowanie nieopisanego cierpienia mieszkańców Ukrainy.