W poniedziałek, 16 września, list intencyjny w sprawie projektu Smart Tram w Poznaniu podpisali Mariusz Wiśniewski – zastępca prezydenta Poznania, Krzysztof Dostani – Prezes MPK Poznań oraz Rafał Cichy – dyrektor Łukasiewicz – PIT.

Autonomiczny tramwaj w Poznaniu: Co to za pomysł?

W Poznaniu już w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczną się testy mające na celu opracowanie autonomicznego systemu sterowania tramwajem, a więc takiego, który nie wymaga zaangażowania motorniczego. System opracowany przez ekspertów z Łukasiewicz – PIT we współpracy z MPK Poznań ma być możliwy do zainstalowania w niemal każdym pojeździe. Jednak do jego wdrożenia na szeroką skalę potrzeba jeszcze wielu lat. Znacznie wcześniej mogą być wykorzystywane jego poszczególne elementy, co początkowo planowane jest w codziennej pracy zajezdni na Franowie.

Testy autonomicznego tramwaju w Poznaniu

Początkowy etap prac nad tym nowoczesnym systemem prowadzony będzie w poznańskiej zajezdni na Franowie. Jest ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce i idealnie nadaje się do przeprowadzania testów przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Znajduje się tutaj torowisko o łącznej długości prawie 14 km, a do tego cała infrastruktura przypominająca niewielkie miasteczko. Jest tu więc sygnalizacja świetlna oraz są przejścia dla pieszych i przejazdy przez torowisko. Tutaj także – po raz pierwszy w kraju – zastosowany został system automatycznego zarządzania pracą zajezdni (DMS). Wspiera on zarządzanie pracą motorniczych i pracowników technicznych poprzez identyfikację pojazdów, import i zarządzanie ich danymi, a także wyznaczanie im tras i miejsc postojowych w zajezdni.