Bilety kolejowe po 9 euro w Niemczech. Rozczarowujące i drogie doświadczenie

Jak wynika ze wspólnych badań ifo Institute, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) oraz University of Salzburg (PLUS) eksperymentalne wprowadzenie w 2022 r. biletu miesięcznego za 9 euro, który miał być wykorzystywany przede wszystkim na dojazdy do pracy, zmniejszyło ruch samochodowy jedynie o 4 do 5 proc.

Jednocześnie okazało się, że z powodu większego popytu na podróże koleją pociągi były opóźnione, co wpłynęło niekorzystnie także na rozkład kolei dalekobieżnych.

Te opóźnienia (czyli odchylenie od rozkładu o 15 minut) zanotowano w przypadku co trzeciego kursu kolejowego.

-Koszty kolejowego eksperymentu rządu federalnego z biletami po 9 euro kosztowały budżet 2,5 mld euro. Okazały się bardzo drogim i nieefektywnym eksperymentem w walce z ociepleniem klimatu i tylko nieznacznie zmniejszyło ruch samochodowy - powiedziała Sarah Necker, dyrektorka Ludwig Erhard ifo Center for Social Market Economy.

Z tanich przejazdów skorzystało 430 tys. pasażerów

Ifo wskazuje również, że największe opóźnienia dotyczyły przewozów regionalnych. A z tanich przejazdów korzystało o 430 tysięcy pasażerów więcej, niż przed wprowadzeniem biletu. - Przy tym najbardziej zwiększyła się także liczba korzystających z taniego biletu podczas weekendów. A to oznacza, że eksperyment, który miał zachęcić do odstawienia samochodów w przejazdach do pracy, nie do końca się powiódł - zauważa cytowany w komunikacie ifo prof. Mario Liebensteiner, analityk systemów energetycznych w FAU.