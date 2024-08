Większość lotów odwołanych jest do poniedziałku, 4 sierpnia włącznie, ale z opcją przedłużenia czasu wstrzymania operacji. LOT nie lata ani do Bejrutu, ani do Tel Awiwu do 8 sierpnia włącznie. Najdłużej powstrzymają się od wykonywania tych lotów włoskie linie ITA — bo aż do 26 października, czyli praktycznie do końca sezonu letniego.

Reklama

Czytaj więcej Świat "Dziesiątki rakiet" nadleciały z Libanu nad Izrael Libański Hezbollah ogłosił, że w sobotę ostrzelał Izrael "dziesiątkami rakiet". Izraelska armia odpowiedziała, że wystrzelono ok. 30 pocisków, z których większość została zestrzelona. Izrael poinformował również, że system obrony powietrznej Żelazna Kopuła wystrzelił pociski w celu przechwycenia ataku z Libanu nad Galileą wczesnym rankiem w niedzielę.

Z europejskich linii tylko Ryanair nie boi się latać do Bejrutu

Odwetu Iranu za zamach na przywódcę Hamasu w Teheranie obawiano się przez cały mijający weekend. Napięcie nadal pozostaje. Pogrzeb lidera Hamasu w stolicy Iranu był naznaczony wezwaniami do zemsty za jego śmierć.



Większość zagranicznych przewoźników wstrzymuje się przed lotami do Tel Awiwu i Bejrutu. Zazwyczaj, nawet w czasach największego napięcia politycznego normalnie operowały na tych rynkach Turkish Airlines. Teraz, oprócz niskokosztowego Correndona nie lata na te dwa lotniska żadna inna linia turecka. Z europejskich przewoźników pozostał tam jedynie Ryanair.