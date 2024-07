W wyniku działań działaczy klimatycznych ruch lotniczy na lotnisku we Frankfurcie został tymczasowo zawieszony. Poinformował o tym rzecznik Policji Federalnej. Kilku demonstrantów weszło wcześnie rano na teren lotniska i przykleiło się do pasa startowego - informuje portal informacyjny n-tv.de.

Według portalu tagesschau.de po godzinie 8 rano udało się usunąć protestujących i odblokować lotnisko. Wszystkie pasy startowe na lotnisku we Frankfurcie są „wolne od aktywistów” - informuje portal. Fraport informuje, że w zasadzie wszystkie loty są opóźnione.



Pasażerowie byli proszeni o nieprzyjeżdżanie na razie do Fraportu i wcześniejsze sprawdzenie statusu swoich lotów na stronach internetowych linii lotniczych. Jak podaje strona internetowa lotniska, rano kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska.

Do blokady Fraportu przyznała się grupa Letzte Generation (Last Generation — Ostatnie pokolenie). Sześciu aktywistów uzyskało dostęp i dotarło do różnych punktów na pasach startowych. Poprzedniego dnia ta sama grupa zablokowała ruch lotniczy na lotnisku Kolonia/Bonn na około trzy godziny. Aktywiści przykleili się do płyty lotniska.