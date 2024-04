Ukraińcy polecą dla Wizz Aira

Węgrzy właśnie wypożyczyli od Ukraińców trzy Boeingi B737. Jeden z nich będzie miał bazę w Warszawie.

Pozostałe dwa boeingi Wizz Air postawi w Bukareszcie. Warszawa, tak samo, jak i stolica Rumunii są dwoma lotniskami, które Wizz Air oszczędza w cięciach wymuszonych koniecznością uziemienia 40 maszyn typu A321 neo w których niezbędne jest serwisowanie silników P&W w 45 maszynach. Wrócą one do floty Wizz Aira w 2025 roku. Linia posiada uprawnienia do wykonywania lotów na terenie Unii Europejskiej oraz w USA.

SkyUp podpisał z Wizz Airem umowę na wypożyczenie trzech B737 z załogami na okres od 1 kwietnia 20224 do 31 marca 2025. W ten sposób węgierski przewoźnik chce choć trochę zmniejszyć braki we flocie podczas tegorocznego sezonu letniego.

SkyUp jest młodą ukraińska linią z wielkimi ambicjami. Powstała w 2018 roku, jest prywatna i należy do tej samej grupy UPfamily, podobnie jak aktywne także w Polsce biuro podróży Join UP! . Przed wojną był to jeden z największych touroperatorów na rynku ukraińskim.

Przewoźnik przetrwał w niezłej formie pandemię i rozwijał się dynamicznie do czasu, kiedy inwazja zmusiła go do przeniesienia biznesu poza terytorium Ukrainy. W 2021 roku linia miała 10 samolotów, którymi przewiozła 2,5 mln pasażerów. W planach było dalsze zwiększanie liczby samolotów do 22 w 2022 roku. Ostatecznie udało się ją powiększyć do 15. , które udało się ewakuować z Ukrainy zanim Rosjanie zaatakowali 24 lutego 2022.