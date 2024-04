Rewolucja kulturalna w Boeingu. Ale są i złe wiadomości

Mniej samolotów Boeinga i później

Dla linii lotniczych to fatalne wiadomości, bo oznacza, że nie otrzymają zamówionych samolotów przed szczytem sezonu letniego. Ryanair otrzyma co najwyżej 46 zamiast potwierdzonych 79., Ryanair 40, a nie 57. Southwest 46 zamiast 79. Za te opóźnienia Boeing także będzie musiał zapłacić odszkodowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę długość uziemienia floty Alaska Airlines, to Boeing będzie musiał zapłacić przynajmniej 420 mln dol. za samoloty, których nie dostarczył na czas.

Jak na razie Boeing dostarczył po 27 samolotów w styczniu i 26 w lutym. W marcu już tylko ok 20. , bo oficjalna liczba nie została podana. Jak informowała firma analityczna rynku lotniczego — Cirium Boeing testował w lotach w lutym 11 maszyn, a w marcu 13.

Większa liczba dostarczanych maszyn, niż produkowanych na bieżąco wynika z dostarczania samolotów wyprodukowanych i zaparkowanych podczas masowego uziemienia po katastrofach w 2018 i 2019 roku. Wtedy odbiorcy masowo rezygnowali z potwierdzonych zamówień, bądź je zmniejszali.

Zdaniem analityka firmy Melius, Roberta Spingarna średnia dla I kwartału wyniesie ok 20. maszyn miesięcznie. Paradoksalnie jest to dobra wiadomość dla przewoźników, bo oznacza, że ich maszyny zostaną wyprodukowane z większą starannością. A kontrola jakości będzie bardziej skrupulatna.

Duże opóźnienia w produkcji

Według analityków z Wall Street Boeing miał w tym roku dostarczyć ok 450 samolotów , czyli więcej, niż w 2023 (387), a w dłuższym czasie ta liczba miała rosnąć, by ostatecznie sięgnąć 50. maszyn miesięcznie. — Nic nie wskazuje na to, by było to możliwe nawet w latach 2025/2026 — uważa Robert Sprinagrn.