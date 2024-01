Nie ma litiości dla Boeinga. B737 MAX-9 na dłużej uziemione

Do rangi cudów należy zaliczyć to, że żaden z pasażerów lotu nie odniósł poważnych obrażeń. Było to możliwe jedynie dzięki temu, że samolot znajdował się w fazie wznoszenia na wysokości 5 tysięcy metrów, w rzędzie przy zapasowych drzwiach, które zostały wyrwane, nikt nie siedział, a wszyscy pasażerowie byli przypięci pasami. Mimo tego niektórym z nich trzeba było udzielić pomocy medycznej z powodu drobniejszych zranień niezagrażających życiu. Ale i tak prawnicy już zacierają ręce. Ich zdaniem 1500 dolarów na pasażera za coś, co mogło oznaczać przeżycie śmierci i które można nawet określić jako przeżycie bliskie śmierci, jest absolutnie niewystarczające”.

Zmiany u Boeinga

Boeing ze swojej strony przyjął inną narrację, niż podczas incydentów z jakością z przeszłości. Dyrektor generalny Boeinga, David Calhoun, który w styczniu 2020 na tym stanowisku zastąpił Dennisa Muilenberga prezesa z czasów katastrof B737 MAX-8, przyznał się do błędów i zapewnił, że tym razem podejdzie do procesu naprawczego z pełną przejrzystością. Nie szukał już wsparcia u polityków, ani nie upierał się, że katastrofom winne są nie dość wyszkolone załogi.W wywiadzie dla CNN Calhoun podkreślił, że jest „pewny skuteczności działań FAA mających na celu inspekcję każdego samolotu i upewnienie się, że jest on zgodny z naszym projektem, który jest sprawdzoną konstrukcją”.