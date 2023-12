Holandia szykuje się na uderzenie orkanu. Schiphol odwołuje ponad 200 lotów

Odwołania dotyczą zarówno samolotów przylatujących, jak i odlatujących. "Spodziewamy się prędkości wiatru w porywach do 90 kilometrów na godzinę, dlatego starty i lądowania na pasie startowym Buitenveldert będą mogły odbywać się dopiero od godzin popołudniowych" - informują w komunikacie władze lotniska Schiphol. Władze lotniska ostrzegają o opóźnieniach.

Schiphol zaleca podróżnym uważne śledzenie informacji dotyczących lotów. Odwołanych zostało rano w czwartek 208 lotów.

Większość lotów została odwołana przez KLM, największą linię lotniczą obsługującą lotnisko Schiphol. W związku z przewidywanymi problemami KLM zaoferował pasażerom możliwość zmiany rezerwacji lub odwołania lotów, jeśli są one zaplanowane od środy do końca piątku. Loty te muszą zostać zarezerwowane nie wcześniej niż 20 grudnia. Osoby, które dokonują zmiany rezerwacji, mają czas do 24 grudnia, a rezerwację mogą przeprowadzić w dowolnej chwili, aż do początku 2024 r.

W czwartek w Holandii spodziewane są duże opady deszczu oraz silny, porywisty wiatr w całej Holandii. W całym kraju obowiązuje żółty kod.