Wybryk Brauna zaszkodzi Polsce? Prezes Wizz Air: takie incydenty się zdarzają

Po co CPK? Lotniska Chopina, Modlin i Radom wystarczą

Jego zdaniem do odpowiednich inwestycjach do obsługi ruchu pasażerskiego na Mazowszu wystarczą z pewnością trzy istniejące porty: Lotnisko Chopina, Modlin i Radom. Jest jednak podstawowy warunek: muszą one być lepiej skomunikowane i to nie tylko z samą Warszawą, ale z całym regionem. - To znacznie skuteczniejsze rozwiązanie, bo budowa lotniska, to bardzo kosztowne hobby. Nie mówiąc o tym, że budowa lotniska zawsze stwarza problemy polityczne, ekologiczne i budzi protesty mieszkańców i organizacji pozarządowych. I zawsze kosztuje znacznie więcej, niż wstępnie planowano — podkreślił. Jeśli chodzi o Radom, skąd w ostatnią środę poleciał pierwszy samolot Wizz Aira, szef tej linii jest zdania, że może on rozwinąć się właśnie dzięki czarterom. - Nasz pierwszy kierunek - Larnaka jest turystyczny, taki niemal czarterowy. Jeśli okaże się trafiony podejmiemy kolejne decyzje. Na testowanie Radomia dajemy sobie 6-9 miesięcy. Ale ten port może stać się dla Mazowsze, tym samym, co lotnisko w Katowicach, które obsługuje praktycznie całą aglomerację śląską - mówił szef Wizz Aira.

Zapytany o to, co w tej sytuacji poradziłby nowemu ministrowi infrastruktury w sprawie CPK odpowiedział: Jeśli miałbym cokolwiek poradzić, to przede wszystkim żeby dokładnie przyjrzeć się istniejącej infrastrukturze, zobaczyć gdzie i ile trzeba zainwestować. I czy odpowiednio zorganizowane istniejące porty nie będą w stanie obsłużyć ruchu z Warszawy i Mazowsza.

Cała rozmowa z Jozsefem Varadi, prezesem Wizz Air w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”