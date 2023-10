Rząd Orbana chce odkupić lotnisko w Budapeszcie. Może pomóc Katar

Pakiet pozyskanego finansowania miałby obejmować środki budżetowe oraz pieniądze z banku rozwoju – dodał podczas konferencji prasowej w Budapeszcie. Powiedział również, że rząd spodziewa się zakończenia rozmów do końca roku. Nie określił, jakie aktywa mogą zostać sprzedać. Marton Nagy wcześniej proponował opcję wykorzystania obligacji walutowych do finansowania zakupu lotniska. Wiadomo jednak, że port w Budapeszcie wyceniany jest na ok 4 mld euro. I że takich pieniędzy państwo nie ma. Jako potencjalnego partnera rządu Viktora Orbana w tym projekcie najczęściej wymieniany jest inwestor z Kataru - operator lotniska w Dausze.

Czytaj więcej Banki Węgrzy podnoszą podatek bankowy. Bo budżet się nie spina Trwająca od roku recesja, wysoka inflacja i rosnący deficyt budżetowy spowodowały, że rząd Viktora Orbana po raz kolejny zapowiedział, że sięgnie po nowe pieniądze od banków.

Poszukiwanie pieniędzy

Budapeszteńskim lotniskiem zarządza dzisiaj niemiecka spółka AviAlliance która jest też jego największym udziałowcem. We środę, 4 października potwierdziła, że ​​otrzymała ofertę. „Obecni właściciele dokonali przeglądu oferty w interesie swoich funduszy i zdecydowali się rozpocząć formalne rozmowy, które mają potrwać kilka miesięcy” – czytamy w oświadczeniu AviAlliance cytowanym przez Reutera.

Rząd Viktora Orbana kupno lotniska planował od lat i w 2021 r. złożył wtedy niewiążącą ofertę. Ten proces został wstrzymany ze względu na wysoką inflację i niepewną sytuację na światowych rynkach finansowych. We wrześniu 2023 Węgry złożyły już formalną ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w porcie lotniczym w Budapeszcie.

Oczekuje się teraz, że strony rozpoczną konkretne rozmowy. Na razie wiadomo, że Węgry chcą przejąć 51 proc. udziałów za pośrednictwem kontrolowanej przez państwo spółki inwestycyjnej, a pozostałe 49 proc. ma zostać przejęte przez innego operatora portu lotniczego. Wiadomość o rozmowach pojawiła się w ostatni wtorek, czyli w dniu kiedy Węgry sprzedały euroobligacje o wartości 1,75 miliarda euro .Ta kwota ma pokryć zwiększone zapotrzebowania na finansowanie w tym roku oraz plany prefinansowania długu z terminem spłaty w 2024 r.