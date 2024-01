Agnieszka Holland w TVP1. Powrót „Hali odlotów” 1 stycznia

„Hala odlotów” poświęcona kulturze przyszłości

W noworocznym odcinku Katarzyna Janowska porozmawia z o kulturze przyszłości, najważniejszych wyzwaniach oraz zadaniach stojących przed twórcami, a także o tym, jak media publiczne mogą informować i współtworzyć nowoczesną, pluralistyczną kulturę.

Katarzyna Janowska w mediach społecznościowych napisała: „Wejście do budynku TVP po ośmiu latach to dla mnie ogromne przeżycie. Mnóstwo wspomnień i emocji. Ważny etap mojego zawodowego życia. Współtworzyłam m.in. 'Rozmowy na koniec wieku', 'Halę odlotów'. Jako dyrektorka TVP Kultura uruchomiłam m.in. takie programy jak 'Cappuccino z książką', 'Przewodnik po sztuce' Zbigniewa Libery, 'Szlakiem Kolberga', 'Kulturanek' – program o sztuce, obydwa we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Fascynująca zawodowa przygoda. Potem osiem lat w Onecie, gdzie stworzyłam program 'Rezerwacja', 'Siła kobiet' i O!lśnienia, Nagrody Kulturalne Onetu i Miasta Krakowa. Specjalne wydanie Hali Odlotów to symboliczne otwarcie nowego rozdziału kultury w TVP. Poprowadzę program jako dziennikarka Onetu, bo media powinny się wspierać w kwestiach fundamentalnych, a kultura jest fundamentem społecznym".

Przypomnijmy, że „Hala odlotów” była jedynym w swoim rodzaju talk-show emitowanym od 2012 r. na antenie TVP Kultura. Program prowadzili wówczas Katarzyna Janowska oraz Max Cegielski. Ostatni odcinek „Hali odlotów” TVP Kultura wyemitowała osiem lat temu, na początku stycznia 2016 r. Po tej emisji program zniknął z anteny.

Odcinki „Hali odlotów”, emitowane niegdyś w TVP Kultura, dziś można obejrzeć na platformie TVP VOD. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak m.in. „Czy Polacy mają dość?”, „Ciało. Jak być nieśmiertelnym?” czy „Granice tabu”.

Reżyserem programu „Hala odlotów” został Artur Burchacki, za zdjęcia odpowiada Krzysztof Ligęzowski, natomiast scenografem reaktywowanego talk-show jest Monika Graban.