Już w niedzielę 26 lutego o godz. 17:30 odbędą się w TVP krajowe eliminacje do Eurowizji "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję".

Wśród uczestników są Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Natasza to Natasza Urbańska znana m. in. z Teatru Buffo, zaś Blanka to Blanka Stojkow znana z “Top Model”, mająca kontrakt z Warnerem.

Zainteresowanie koncertem, jak to ostatnio bywa, wzmógł działacz polityczny – tym razem Janusz Daszczyński, który był prezesem TVP przed dwa miesiące w 2015 r., a obecnie jest członkiem rady programowej Telewizji Polskiej, zgłoszonym przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

Na Facebooku napisał: “Telewizja Polska zakwalifikowała w czasie preselekcji do Eurowizji piosenkę Ahleny »O dupie«. Ten skandal ujawniłem dzisiaj podczas posiedzenia Rady Programowej TVP. Upadek kompletny. Oto słowa: »D**a, d**a, d**a, d**a, d**a taka tłusta. Wiem, że naprawdę, naprawdę, naprawdę tego chcesz. Wszystkie jego suki mnie nienawidzą, nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, są wściekłe. Mogę mieć ciebie, jego i jego i jego ojca«”. I dodał: „No proszę mi wybaczyć słownictwo, ale ta »d**a« jest tam wszędzie”.

Co ciekawe zarówno Ahlena, jak i Daszczyński pochodzą z Gdańska, czyli z kolebki Solidarności. Daszczyński ma przeszłość opozycyjną. Współtworzył diecezjalny dwutygodnik „Gwiazda Morza”. Przed wyborami kontraktowymi w 1989 był zastępcą kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Później pracował w dzienniku „Gazeta Gdańska”.

Ahlena to Magdalena Pawłowska, 25-letnia wokalistka i autorka piosenek. Od 2020 zajmuje się muzyką profesjonalnie. Interesuje ją pop, R&B i rap. Piosenka, którą zgłosiła do Eurowizji jest dobra: melodyjna, przebojowa.

Raperka skomentowała sprawę na InstaStories: „Moja piosenka jest wielowymiarowa, co widać po najróżniejszych reakcjach odbiorców, u których wydaje się budzić głębokie emocje. Jak to bywa ze sztuką - z każdym rezonuje inaczej, w zależności od tego, co przeszedł w życiu. Jedni słyszą piosenkę o zdradzie, inni podnoszący na duchu hymn self love, a ludzie niezagłębiający się w znaczenia i przesłania płynące z całości, odczytują ją jako tylko piosenkę o pośladkach”.

Dalej Alhena wyjaśnia: „Dla mnie, jak już wielokrotnie wspominałam, piosenka ma dwa podstawowe przesłania: 1. jest o relacjach między kobietami i ich złożoności, ale też o potrzebie samoakceptacji, o kochaniu każdego centymetra siebie, byciu pewnym siebie, niezależnie od tego, co sądzą o nas inni. Mam nadzieję, że nastolatki, jak i dojrzalsze pokolenia, patrząc na mnie i to, jaką jestem osoba, będą wiedziały, że nie muszą się zmieniać, by być i czuć się pięknym – dodała”.

Zwraca też uwagę, że w piosence pada słowo pupa a nie „dupa”.

W składzie jury oceniającym piosenki są: Edyta Górniak, jako przewodnicząca, czyli z decydującym głosem, Agustin Egurrola (tancerz i choreograf, juror programu "You Can Dance - Nowa generacja", były juror "Mam talent"), Marek Sierocki (dziennikarz TVP, komentator dwóch ostatnich konkursów Eurowizji, prowadzący "Szansy na sukces") i Marcin Kusy (dyrektor radiowej Jedynki).

TVP od dawna nie odniosła żadnego sukcesu w Eurowizji dla dorosłych. W tym roku finał odbędzie się w Liverpoolu. Dzięki Daszczyńskiemu Ahlena może wygrać. Może to trójmiejska ustawka? “Sztos nr 3”.