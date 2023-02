„1883” opowie o początkach znanej z „Yellowstone” rodziny Duttonów, która rusza w podróż na zachód przez Wielkie Równiny ku ostatniemu bastionowi dzikiej Ameryki. Z kolei „1923” to kolejny rozdział sagi „Yellowstone”. Główne role grają Harrison Ford i Helen Mirren. Towarzyszy im nowe pokolenie rodziny Duttonów. To panorama czasu, gdy pandemia, potężna susza, koniec prohibicji oraz Wielkii Kryzys odciskają potężne piętno na górzystym zachodzie kontynentu i jego mieszkańcach.

„American Gigolo” to współczesna wariacja na temat kultowego filmu z roku 1980 r. Niesłusznie skazany Julian Kaye po 15 latach wychodzi z więzienia i próbuje odnaleźć się w skomplikowanych relacjach: z dawną ukochaną

Serial komediowy oparty na bestsellerowej powieści Nicka Hornby’ego „Funny Girl” opowie o losach Barbary Parker, królowej piękności z Blackpool (w tej roli Gemma Arterton) próbującej podbić rozkołysany w rytm swingu Londyn lat 60.

Czytaj więcej Film Netflix pokaże nowego "Znachora" Netflix pokaże w drugiej połowie roku ekranizację „Znachora”, na podstawie kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

Pełen akcji serial przenosi na ekrany świat znany z serii kultowych gier wideo „Halo”. Jest rok 2552, a ludzie z planety Madrigal walczą o uniezależnienie się od Ziemi. Wszystko komplikuje mordercze spotkanie z Przymierzem obcych. Do walki wkracza Master Chief John-117, cybernetycznie zmodyfikowany superżołnierz, wraz ze swoim oddziałem Spartan.

„Let The Right One In” to seria inspirowany popularną szwedzką powieścią „Wpuść mnie” i jej filmową adaptacją „Pozwól mi wejść”. Jego bohaterami są Mark i jego córka Eleanor, która przed 10 laty została zmieniona w wampira.

Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler i Uma Thurman są gwiazdami przewrotnej serialowej antologii „Super Pumped: The Battle for Uber”. Ta oparta na szokującej, prawdziwej historii produkcja opowiada o błyskawicznym wzlocie i upadku założyciela firmy Uber, Travisa Kalanicka.

„Mayor of Kingstown” opowie o rodzinie McLusky – nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Główne role grają Jeremy Renner i laureatka statuetki Dianne Wiest.

„The Midwich Cuckoos” jest uwspółcześnioną wersją klasycznej powieści Johna Wyndhama „Kukułcze jaja z Midwich”. To budząca grozę opowieść o naszych niespokojnych czasach, w której główne role grają Keeley Hawes i Max Beesley.

„The Calling” stawia w centrum uwagi nowojorskiego detektywa Avrahama Avraham (Jeff Wilbusch znany m.in. z serialu „Unorthodox”), którego supermocą – bardzo pomocną w rozwiązywaniu spraw – jest wiara w ludzi.

SkyShowtime to nowy serwis streamingowy dostępny obecnie w Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii i Portugalii. Będzie kontynuował rozbudowę swojej sieci w Hiszpanii, Andorze i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), a już niedługo w Polsce. Zaprezentuje filmy i seriale oryginalne od uznanych wytwórni, takich jak: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock.