Po śmierci królowej Elżbiety II pojawiły się pytania, czy należy kontynuować tę opowieść o niej, ale wątpliwości szybko zostały rozwiane. Tym bardziej, że podobno sama monarchini oglądała „The Crown” na specjalnych pokazach. Zdecydowanym przeciwnikiem serialu był ponoć książę Filip.

Reklama

Telewidzowie zatem mogą dalej śledzić życie lokatorów Pałacu Buckingham, tym ciekawsze, że w serialowej chronologii zdarzeń przenosimy się do czasów coraz bardziej nam współczesnych. Czwarty sezon „The Crown” kończył się okolicznościową fotografią rodziny królewskiej wykonaną przy okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżeniem na znerwicowaną, samotną, nierozumianą przez wszystkich na dworze księżną Dianą.

W piątym sezonie zmienili się wykonawcy głównych ról

Skoro akcja piątego sezonu koncentruje się na ostatniej dekadzie XX wieku, ostateczny rozpad jej małżeństwa z księciem Karolem będzie jednym z głównych wątków. Jest w serialu rozwinięcie historii związku następcy tronu z Camillą Parker Bowles, ale przede wszystkim zerwanie Diany z dworem, podsumowane przywołaniem jej głośnego wywiadu dla BBC, w który opowiedziała o kłopotach w małżeństwie i o swojej bulimii.

Lata 90. były trudnym czasem dla brytyjskiej rodziny królewskiej, z serią rozwodów dzieci Elżbiety II i coraz głośniejszą dyskusją o roli monarchii we współczesnym życiu Wielkiej Brytanii. Sama królowa poniekąd wzmacniała wysuwane pod jej adresem zarzuty, domagając się na przykład – co pokazano w serialu – pokrycia przez rząd kosztów remontu królewskiego jachtu „Britannia”. A jakby było mało, pożar zamku Windsor – ulubionej siedziby Elżbiety II – uszkodził około stu zabytkowych komnat.

Reklama

W piątym sezonie zmienili się wykonawcy głównych ról. Po znakomitej Olivii Colman rolę Elżbiety II przejęła Imelda Staunton, którą ogromną popularność zdobyła dzięki udziałowi w filmach o Harry Potterze. Należy jednak do najwybitniejszych aktorek brytyjskich, co udowodniła choćby nominowaną do Oscara rolą w filmie „Vera Drake”. Grana przez nią sprzątaczka bezinteresownie pomagała kobietom usunąć niechcianą ciążę w czasach, gdy aborcja w Wielkiej Brytanii była zakazana.

Księciem Filipem jest Jonathan Pryce, aktor o ogromnym i poważnym dorobku filmowym i serialowych, z jego ostatnich kreacji warto wymienić dwa całkowicie odmienne wcielenia Wielkiego Wróbla („Gra o tron”) i papieża Franciszka („Dwóch papieży”). Księżną Diana jest tym razem młoda australijska aktorka znana choćby z filmu „Tenet” – Elizabeth Debicki (jej ojciec był z pochodzenia Polakiem). Księcia Karola gra Dominic West.

Rozpoczęły się już zdjęcia do szóstego sezonu „The Crown”.