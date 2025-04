„Heksy” po wielu dramatach na scenie: Miękkość zamiast naprężenia

Heksy uświadamiają facetów

Faceci nie są świadomi, jak bardzo bywając śmieszni, mówi gwiazda porno Pamela Fellatio, kpiąc, że spełniając swe fantazje – de facto się osłabiają. Jedną z najmocniejszych i najzabawniejszych scen jest ta, gdy Kunegende, również grana przez znakomitą Anastazję Kowalską, napalonym facetom ma pokazać niemal w misteryjnym nastroju to, co nomen omen wprawia mężczyzn w stan… ocipienia. Szpila, by to opisać, sięga do korzenia staropolszczyzny, lecz nie spodziewajcie się, panowie, golizny lub pornosa. Pęcikiewicz w miejscu waginy pokazuje wydobywaną snopem światła piękną peonię, wokół której latają setki motylków. Mamy propozycję delikatności w miejsce jurności, kobieta jest bowiem pięknym kwiatem, a taki właśnie sens wizualizują setki wirtualnych motyli, przypominając, co się z nami dzieje, gdy czujemy w brzuchu ich łaskotanie i miłość.

To, czym są seksualne męskie fantazje, ośmiesza wątek męża Szajbel (Andrzej Kłak). Facet, który wegetuje u boku żony-prezeski, udając niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim – jest de facto inwalidą, lecz emocjonalnym, bo z powodu swoich samczych ograniczeń nie potrafi wejść z żoną w faktyczny dialog, tylko traktuje ją jak sexydoll. Podobny wymiar ma scena z udziałem brata Huberta (Michał Opaliński) po procesji o oparach kadzideł. Wzniesiona ponad głowami monstrancja jest w środku pusta, zaś powołany do służby Bogu pada na kolana… przed peonią-waginą. Dopiero wtedy jest rozanielony, wniebowzięty.

Kościół staje się synonimem utajonej męskiej organizacji, która od wieków wykorzystuje kobiety, te zaś domagają się rekompensat. 800+ to za mało za pranie zabrudzonych niekoniecznie jedzeniem męskich ciuchów, ciążę, macierzyństwo i sprzątanie, a fantazja z tańczącą Królową Śniężką z obfitym biustem to kolejna szpila nakłuwająca męskie marzenia.

Szpila i Ziemiste

Autorka „Heks” wywróciła męski świat do góry nogami, próbując uświadomić mężczyznom, do czego ogranicza się często ich życie. A kreując w alternatywie wobec męskiej narracji nową, kobiecą mitologię, stworzyła też oryginalny poetycki język, nasyconymi neologizmami, czerpiącymi ze świata przyrody. To wyjątkowa eko-lingwistyka (sterczek czy twarożyn).

Szpila odbija się być może od „Gargantui i Pantagruela” po to, by męskie widzenie świata przedefiniować, zaś to, co łączone z ciałem i fizjologią, ograniczane do wulgarności i obsceny – zmiękczyć, aby kobiety nie musiały po męsku bluzgać tak jak Szajbel, gdy jest sfrustrowana albo walczy o utrzymanie pozycji.