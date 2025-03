Teatry operowe. Dyrektor musi odejść, bo jest za długo

Spektakl Natalii Babińskiej powinien zadowolić i jednych, i drugich. Reżyserka nie zrezygnowała z baśniowej konwencji najpopularniejszej opery Mozarta, a jednocześnie umiejętnie wprowadziła do niej wątki współczesne. Szczeciński „Czarodziejski flet” opowiada więc o niezmiennie toczącej się walce o władzę i o przemocowym stosunku do kobiet. Nie ma w nim jednak publicystycznych tonów, jest dobra, lekko surrealistyczna zabawa. I co najważniejsze u Mozarta – jest muzyczna lekkość.

Rozpoczynając trzecią kadencję, Jacek Jekiel ogłosił plan do 2030 roku z premierami w poszczególnych sezonach. Co roku zamierza przygotować jeden duży spektakl operowy, a także premierę baletową oraz utwór kameralny czy przedstawienia dla dzieci. Taka długofalowa jawność artystycznych planów jest ciągle czymś niezwykłym w polskich teatrach operowych.

Zaklęty krąg Opery Nova w Bydgoszczy

Kierującemu Operą Nova w Bydgoszczy Maciejowi Figasowi zarząd województwa zamierzał przedłużyć kontrakt na koleje lata, podobnie zresztą jak równie wysoko ocenianemu przez władze Maciejowi Pucie, dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażądało jednak przeprowadzenia konkursów, dodając od razu, że… nie ma zastrzeżeń do pracy obu dyrektorów bydgoskich.

Maciej Figas kieruje Operą Nova od 33 lat. Z perspektywy ministerialnego urzędnika w Warszawie może wydawać się, że to stanowczo za długo i teatr potrzebuje nowych pomysłów. W Bydgoszczy widać to zupełnie inaczej. Maciej Figas doprowadził do końca zainicjowaną jeszcze w latach 60. budowę siedziby Opery, której potem przez kilka dekad nikt nie był w stanie rozpocząć. Dziś Bydgoszcz ma jeden z najnowocześniejszych i najładniejszych teatrów operowych w tej części Europy.

Maciej Figas Maciej Figas, od 33 lat dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy Foto: mat. pras.

Obecnie dobiega końca budowa za prawie 115 mln zł tzw. czwartego kręgu Opery Nova, dzięki któremu jej projekt nabierze wreszcie ostatecznego kształtu. W tej części budynku zaplanowano m.in. salę kameralną, salę kinową i przestrzeń wystawienniczą.