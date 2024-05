„Biedermannowie” w Łodzi. Woleli zginąć, niż iść do obozu NKWD

„Biedermannowie” i wojna polsko-bolszewicka

- Rodzina Biedermannów była niezwykle oddana Polsce – opowiada potomek Biedermannów, Karol Biedermann. - Bruno jako ochotnik walczył w polskiej armii w wojnie polsko-bolszewickiej - w 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Po jej zakończeniu został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. Za zasługi dla II Rzeczpospolitej został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi. Również córka Brunona, Maryla, była aktywnie zaangażowana w sprawy polskie. Działała w Armii Krajowej, w komórce „N” (kontrwywiad), pomagała więźniom Radogoszcza, a we wrześniu 1939 zwoziła rannych do szpitali. Za swoją działalność była więziona przez hitlerowców w Radomiu, a później w Łodzi.

Prapremiera odbędzie się 24 maja. Kolejne przedstawienia: 25, 26, 28, 29 i 30 maja

- Bruno Biedermann reprezentował typ bardzo starannie wykształconego przemysłowca, po zagranicznych studiach, praktykach, świetnie przygotowanego do prowadzenia przedsiębiorstwa, a jednocześnie bardzo dbającego o pracowników – mówi reżyser Adam Orzechowski.

- Pracownicy wspominali, że byli traktowani przez Biedermannów z wielkim szacunkiem, jak rodzina - – mówi Karol Biedermann. - To były inne czasy i inne było podejście właścicieli przedsiębiorstw - tymczasem opieka socjalna w przedsiębiorstwie Biedermannów była wyjątkowo rozwinięta. Gdy któremuś z pracowników urodziło się dziecko, Bruno przychodził do sali produkcyjnej odświętnie ubrany, w garniturze - na co dzień nosił ochronny kitel, gratulował, wręczał pudełko dobrych cygar i wyprawkę. Niektórzy żałowali: „szkoda, że nie papierosów”. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą organizowane były kinderbale dla wszystkich dzieci pracowników z loterią pączkową, zaś niektóre paczki były nafaszerowane złotymi pięciorublówkami. Znam też przypadek, gdy Bruno dla jednej z pracownic, która po złamaniu nogi w pracy miała problem z poruszaniem się, stworzył specjalne stanowisko kontroli technicznej, aby jej pomóc zachować pracę.

- Bruno, w obawie o życie swoje i swojej rodziny, ale także losy przedsiębiorstwa i jego pracowników, podpisał volkslistę dla całej rodziny, w zasadzie pod przymusem – mówi Karol Biedermann.

- Bruno, jak i rodzina Pawła Emanuela Biedermanna, podpisaniem volkslisty ocalili swoich pracowników, co zostało udowodnione na rozprawie rehabilitacyjnej. Maryla odmówiła podpisania - nie odebrała „kenkarty”. Zrobiła to dopiero później, w więzieniu w Radomiu, po uzyskaniu specjalnej zgody z dowództwa Armii Krajowej. Maryla była wychowywana w duchu polskim i uważała się za Polkę.