- Od dłuższego czasu, również w naszym kraju, procesy, które obserwujemy z zaniepokojeniem, są spowodowane niechęcią jednego człowieka do zrozumienia drugiego człowieka w kwestii jego wewnętrznej wolności – powiedział „Rzeczpospolitej” Krystian Lupa. - Ten stary paradygmat nazwaliśmy w „Imagine” „bucem wojny”. To ktoś taki, kto nie wyobraża sobie życia bez zniszczenia czyjejś wolności, która jemu przecież nie zagraża. Piosenka Lennona mówi o tym, by wyobrazić sobie świat, w którym nie ma granic i narodów, za jakie trzeba umierać. I przecież nie chodzi o zmianę, jaką zaprowadza się kolejną komunistyczną rewolucją albo inną ideologiczną zmianą. Chodzi o to, żeby człowiek sam zaczął się zmieniać. I ta zmiana już się w ludziach zaczęła. Zaczęliśmy szanować drugiego człowieka z jego odmiennością, z jego cierpieniem, jego seksualizmem i marzeniami, odrzucając przemoc we wszystkich dziedzinach. To się stało kwestią ludzkiej wrażliwości. Obecna wojna jest bombą atomową wymierzoną w taki proces i na jakiś czas ten proces opóźni.

„Imagine” to artystyczna podróż do świata hipisowskiej rewolucji przełomu lat 60. i 70 XX wieku. Krystian Lupa wychodząc od słów piosenki Johna Lennona „Imagine”, zadaje pytanie o żywotność utopii w dzisiejszym świecie, zwłaszcza idei New Age, wizji świata bez wojen, państw, własności i nienawiści.

Spektakl jest koprodukcją Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie realizowaną w ramach międzynarodowego projektu „Prospero. Extended Theatre”.

– Niezwykle cieszę się z koprodukcji „Imagine” i prapramiery na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze Powszechnym w Łodzi, bo moim zdaniem Krystian Lupa to jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców teatralnych. Łodzianie poznawali go od 2004 roku, od tego czasu pokazaliśmy osiem jego spektakli, odbyły się wystawy, dyskusje, spotkania – mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

- Cieszę się, że premierę tego spektaklu możemy pokazać w Teatrze Powszechnym w Łodzi, to naturalna konsekwencja wcześniejszych inicjatyw oraz długoletnich wspólnych działań i zaangażowania pani dyrektor Ewy Pilawskiej. W trudnych czasach wojny i epidemii chcemy przez sztukę uprawiać dialog różnych instytucji i krajów, szukać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania etyczne oraz pracować dla lepszej przyszłości – mówi Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie.

W obsadzie spektaklu znaleźli się aktorzy warszawskiego Teatru Powszechnego (Grzegorz Artman, Karolina Adamczyk, Michał Czachor, Anna Ilczuk, Andrzej Kłak, Mateusz Łasowski, Karina Seweryn, Ewa Skibińska i Julian Świeżewski), a także Michał Lacheta z Teatru Powszechnego w Łodzi oraz gościnnie Marta Zięba z Teatru Studio i Piotr Skiba.

- Prapremierze „Imagine” towarzyszy także cykl wydarzeń wokół artysty. 24 kwietnia w Teatrze Powszechnym odbędzie się konferencja „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner”. Uczestnicy spojrzą przekrojowo na dorobek Krystiana Lupy od początków w Jeleniej Górze, poprzez spektakle krakowskie, wrocławskie i te realizowane za granicą, kończąc na jego najnowszych realizacjach. Po konferencji ukaże się polsko-angielskie wydawnictwo poświęcone twórczości Lupy – mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

Spektakl realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „Prospero. Extended Theatre”, dzięki wsparciu z programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej. Prospero to przedsięwzięcie telewizji ARTE oraz 9 europejskich teatrów:

– Théâtre de Liège z Belgii (lider projektu)

– ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione z Modeny

– São Luiz Teatro Municipal z Lizbony

– Göteborgs Stadsteater ze Szwecji

– Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu z Chorwacji

– Teatros del Canal z Madrytu

– Schaubühne Berlin z Niemiec

– Teatr Powszechny w Warszawie

– Odéon – Théâtre de l'Europe z Paryża.

- W ciągu 4 lat zostanie wyprodukowane, sfilmowane i umieszczone na platformie online dziewięć programów artystycznych. Zebraliśmy wschodzące talenty, ale także uznanych artystów. Wiemy, że polski teatr jest jednym z najsilniejszych w Europie pod względem dramaturgii, aktorstwa i scenografii. Propozycja współpracy z takim mistrzem, jak Krystian Lupa, przy produkcji spektaklu eksplorującego przemiany z czasów Johna Lennona, wydała nam się oczywista do realizacji – mówi Serge Rangoni, dyrektor Théâtre de Liège i koordynator projektu „Prospero. Extended Theatre”.

„Imagine”

reżyseria i scenografia: Krystian Lupa

scenariusz: Krystian Lupa i kreacja zbiorowa aktorów

muzyka: Bogumił Misala

kostiumy: Piotr Skiba

kierowniczka produkcji: Michalina Żemła/Karolina Pawłoś

wideo: Joanna Kakitek, Natan Berkowicz

asystent reżysera, współpraca dramaturgiczna: Dawid Kot

asystent reżysera: Jan Kamiński

współpraca kostiumograficzna: Aleksandra Harasimowicz

inspicjentka: Iza Stolarska

obsada: Karolina Adamczyk, Grzegorz Artman, Michał Czachor, Anna Ilczuk, Andrzej Kłak, Michał Lacheta (Teatr Powszechny w Łodzi), Mateusz Łasowski, Karina Seweryn, Piotr Skiba (gościnnie), Ewa Skibińska, Julian Świeżewski, Marta Zięba (gościnnie – Teatr Studio w Warszawie).

Premiera w Łodzi: 23 kwietnia 2022 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Kolejne pokazy w Łodzi: 24, 28, 29 i 30 kwietnia o godz. 19.00. Premiera w Warszawie: 7 maja 2022 r., Scena Duża Teatru Powszechnego.

Kolejne pokazy w Warszawie: 8, 10, 11, 12 i 13 maja o godz. 18.00.

materiały prasowe/fot. Natalia Kabanow

materiały prasowe/fot. Natalia Kabanow