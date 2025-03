Zmarł George Foreman, legenda boksu

Rok później przeszedł na zawodowstwo. W pierwszych dwóch latach walk na zawodowym ringu, 1969-1970, stoczył 25 pojedynków wszystkie rozstrzygając przed czasem. W dwóch kolejnych latach wygrał 12 walk, w tym 9 przed czasem.

22 stycznia 1973 roku zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata, pokonując w Kingston na Jamajce ówczesnego mistrza Joe Fraziera. Następnie obronił tytuł po walkach z José Romanem, Kenem Nortonem i ponownie Joe Frazierem.

Bijatyka w dżungli. Muhammad Ali kontra George Foreman

W 1970 po trzyletniej dyskwalifikacji do ringu wrócił najgłośniejszy pięściarz owych czasów, Muhammad Ali. Walka o mistrzostwo świata Foreman – Ali została zorganizowana 30 października 1974 przez Dona Kinga w Kinszasie. Nazwano ją „The Rumble in the Jungle” (Bijatyka w dżungli). Ali, wiedząc, że Foreman zwykle wygrywał przez nokaut w pierwszych rundach, przez siedem odsłon pozostawał w defensywie, a w ósmej rundzie zaatakował, nokautując zmęczonego Foremana. W 2002 walka ta została uznana za 7. największe wydarzenie sportowe w rankingu Channel 4's „100 Greatest Sporting Moments”. Po walce obaj zawodnicy zaprzyjaźnili się.



5 listopada 1994 Foreman w wieku 45 lat niespodziewanie odzyskał tytuł mistrza świata federacji IBF i WBA, pokonując Michaela Moorera.



W trakcie trwającej niemal trzy dekady kariery stoczył 81 zawodowych walk. Zwyciężył 76 z nich, z czego 68 przez nokaut.

Po zakończeniu bokserskiej kariery został pastorem.