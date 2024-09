05:11 W ciągu doby na ukraińskim froncie doszło do 153 potyczek

Rosjanie przeprowadzili 63 ataki powietrzne, 448 ataków z użyciem dronów-kamikadze i 2 900 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich sił i terenów zabudowanych.



04:34 Ukraińskie wojska desantowo-szturmowe publikują nagranie ze zniszczenia rosyjskiego wozu BMD-4

BMD-4 to rosyjski bojowy wóz piechoty przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych. Do zniszczenia pojazdu tego typu doszło w jednej z miejscowości w obwodzie kurskim. Ukraińcy do ataku na BMD-4 użyli drona FPV.

04:32 W poniedziałek późnym wieczorem doszło do zmasowanego ataku powietrznego na Sumy

W rejonie miasta aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:29 Mobilne grupy przeciwlotnicze Gwardii Narodowej od początku roku zestrzeliły 103 drony-kamikadze

Informacje takie przekazał rzecznik Gwardii Narodowej, Rusłan Muzyczuk. Z jego wypowiedzi wynika, że nieba nad Ukrainą strzeże ponad 500 mobilnych i stacjonarnych grup obrony przeciwlotniczej wystawianych przez Gwardię Narodową.



04:27 W nocy w wielu obwodach Ukrainy obowiązywał alarm powietrzny

Alarm miał związek z atakiem Rosji z użyciem dronów-kamikadze. Celem ataku był m.in. obwód kijowski.



04:24 Szef MSZ Rosji spotka się w Moskwie z szefową Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

O spotkaniu Siergieja Ławrowa i Mirjany Spoljaric Egger poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa.



04:22 W nocy nad obwodem briańskim strącono 15 dronów-kamikadze

Informacje takie przekazuje Aleksandr Bohomaz, gubernator obwodu briańskiego. Z jego komunikatu wynika, że atak nie pociągnął za sobą żadnych zniszczeń, nikt w nim też nie ucierpiał.



04:21 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 936. dniu wojny

