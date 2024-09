04:36 W ciągu doby na froncie doszło do 139 starć

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby trzy uderzenia rakietowe, 59 ataków powietrznych oraz 494 ataki z użyciem dronów-kamikadze i 3 338 ostrzałów pozycji ukraińskich wojsk i terenów zamieszkałych.



04:32 Wołodymyr Zełenski domaga się wyjaśnień w sprawie zatrzymania ukraińskiego boksera, Ołeksandra Usyka, na lotnisku w Krakowie

„Byłem oburzony takim zachowaniem wobec naszego obywatela i naszego mistrza” - napisał Zełenski. "Poleciłem szefowi MSZ, Andrijowi Sybisze i ministrowi spraw wewnętrznych, Ihorowi Kłymence, natychmiastowe ustalenie wszystkich szczegółów na temat incydentu w Krakowie" - dodał. Sam Usyk wyjaśnił później, że doszło do nieporozumienia i wyraził szacunek wobec polskich funkcjonariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki "niezależnie od tego", kogo dotyczy sprawa. Ukraiński MSZ poinformował, że Polska otrzyma notę protestacyjną w tej sprawie.



04:30 Szef Pentagonu rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy

Lloyd J. Austin i Rustem Umerov rozmawiali o obecnej sytuacji na froncie i o pilnych potrzebach ukraińskiej armii w zakresie wsparcia wojskowego – wynika z komunikatu strony amerykańskiej.



04:28 SBU zatrzymała trzy osoby, które przygotowywały ataki na ukraińską infrastrukturę kolejową

Do zatrzymań doszło w Czerniowcach, stolicy obwodu czerniowieckiego. Zatrzymani zostali pozyskani przez rosyjskie służby specjalne do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. W zamian za pieniądze przygotowywali się do podpaleń obiektów infrastruktury ukraińskiej kolei.



04:25 W nocy w kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm miał związek z atakiem rosyjskich dronów-kamikadze, które pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Na podejściach do Kijowa aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:23 W nocy nad obwodem briańskim strącono 11 ukraińskich dronów

Informacje takie podaje gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz. W ataku nikt nie ucierpiał, nie pociągnął on też za sobą żadnych zniszczeń - wynika z wpisu gubernatora w serwisie Telegram.



