Zmiana czasu na zimowy 2024: Czy to już dziś? Kiedy przestawiamy zegarki?

Koniec lata coraz bliżej. Tym samym nadchodzi też zmiana czasu z letniego na zimowy. Czy to już dziś? Czy wskazówki przestawiamy o godzinę do przodu czy do tyłu? Kiedy zmiana czasu? Wyjaśniamy.