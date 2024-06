Europejczycy potrzebują opieki

– Prawa człowieka nie znają granic wiekowych i muszą być zagwarantowane przez całe życie, w równym stopniu dla osób starszych, jak i dla innych grup wiekowych. Państwa członkowskie UE nie mogą dłużej pozostawać biernymi zwolennikami praw osób starszych; muszą wreszcie stać się aktywnymi orędownikami równych praw osób starszych i stanąć na czele kampanii na rzecz nowej konwencji ONZ, która w równym stopniu gwarantuje prawa człowieka w starszym wieku – powiedziała Heidrun Mollenkopf, przewodnicząca AGE Platform Europe, największej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz ludzi starszych.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych muszą być dostępne

Prawa i konwencja to niezbędne minimum. Ale to nie wystarcza do zapewnienia ludziom starszym godnego życia. Najpilniejsze i najtrudniejsze są działania poprawiające dostępność i jakość opieki długoterminowej. Komisja Europejska w 2022 roku przyjęła europejską strategię opieki, która koncentruje się na poprawie zarówno opieki nad dziećmi, jak i opieki długoterminowej.

Z jednej strony zwraca ona uwagę na konieczność poprawy warunków pracy pracowników opieki, w tym lepszych płac, szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego, oraz zwiększenia atrakcyjności zawodów związanych z opieką w celu rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej w tym sektorze. Drugim punktem jest konieczność inwestowania w infrastrukturę opieki. Strategia zwraca uwagę na kwestie nierówności płciowej, bo to kobiety w nieproporcjonalnie dużym stopniu ponoszą ciężar nieodpłatnej pracy opiekuńczej. Strategia zachęca też państwa członkowskie do wspierania polityk promujących równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz podział obowiązków między mężczyznami i kobietami.

Aby poprawić warunki pracy i przyciągnąć więcej osób – w szczególności mężczyzn – do sektora opieki, zaleca się, by państwa członkowskie promowały negocjacje zbiorowe i dialog społeczny w celu poprawy płac i warunków pracy, zapewniły najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, zaprojektowały ciągłą edukację i szkolenia dla pracowników opieki, zwalczały stereotypy płciowe związane z opieką, a także ratyfikowały i wdrożyły konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą pracowników domowych.

Rada UE, czyli unijne rządy, odpowiedziała na tę strategię zaleceniami przyjętymi w grudniu 2022 roku. Jedno dotyczyło opieki nad dziećmi, a drugie przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki długoterminowej. Zobowiązywało ono państwa członkowskie m.in. do wyznaczenia krajowych koordynatorów opieki długoterminowej i opracowania planów działań w zakresie opieki długoterminowej. Czas na to miały do czerwca 2024 roku, teraz Komisja będzie musiała ocenić, czy i jak udało im się to osiągnąć.

AGE Platform Europe, sieć organizacji działających na rzecz starszych ludzi, uważa, że unijna strategia powinna być konkretniejsza i zawierać więcej obowiązkowych elementów oraz wspólnych wskaźników. Przyjęte przez radę zalecenie nie stanowi „twardego prawa”, państwa członkowskie mogą wdrażać je w sposób, jaki uznają za stosowny. Będą jednak regularnie wymieniać się informacjami i porównywać z innymi państwami członkowskimi. A Komitet Ochrony Socjalnej UE, organ składający się z ekspertów krajowych i przedstawicieli Komisji Europejskiej, opracowuje wspólne wskaźniki dotyczące opieki długoterminowej, które mogłyby być wykorzystywane do porównywania państw członkowskich i monitorowania ich postępów. KE oceni też postępy w ramach europejskiego semestru, rocznego cyklu przeglądu koordynacji polityki społecznej, gospodarczej i fiskalnej.