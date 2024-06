Minister sprawiedliwości Adam Bodnar skierował do zastępcy prokuratora generalnego Republiki Armenii Yeghiazara Avgayana wniosek o ekstradycję obywatela Iraku Mohammeda Kamila Ali. Jest on podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt co najmniej 1670 osób przez polsko-białoruską granicę.