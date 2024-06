Putin dał Macronowi słowo, że nie uderzy w Ukrainę. I skłamał

To jest w każdym razie kolejny sygnał głębokiej ewolucji francuskiego przywódcy od gołębia do jastrzębia względem Rosji. Jeszcze w lutym 2022, na kilkanaście dni przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Emmanuel Macron poleciał do Moskwy aby przekonać Putina do zaniechania wojny na pełną skalę. Wierzył, że relacja, jaką nawiązał z Rosjaninem, począwszy od 2017 roku gdy zaprosił go do Wersalu i spotykał się z nim regularnie, teraz może być zdyskontowana. Tymczasem rosyjski przywódca dał w trakcie spotkania na Kremlu w lutym 2022 roku słowo, że nie uderzy na Ukrainę. Zaraz potem jej złamał.

Mimo to jeszcze 9 maja 2022 roku w Parlamencie Europejskim Macron apelował, aby nie „upokarzać Rosji” i tłumaczył, że kiedyś trzeba będzie wrócić do negocjacji z Kremlem. Odnosił się wtedy do Traktatu Wersalskiego, który poprzez narzucenie twardych warunków pokoju Niemcom miał przyczynić się do drugiej wojny światowej.

Jednak już w styczniu 2023 roku Macron zapowiedział, że Francja jako jeden z pierwszych krajów zachodnich zacznie przekazywać Ukraińcom czołgi. W lipcu tegoż roku polecił zaś przekazać Ukrainie wyrzutnie dalekiego zasięgu. A kilka tygodni temu zniósł zakaz użycia takiego uzbrojenia przeciw celom położonym na terenie Rosji.

Skąd taka ewolucja francuskiego prezydenta?

Sylvie Bermann, była ambasador Francji w Moskwie tłumaczyła w Senacie w Paryżu, że taka zmiana jest odpowiedzią na radykalizację Putina. Kiedy Pałac Elizejski doszedł do wniosku, że rosyjski dyktator nie zamierza rezygnować z odbudowy imperium, uznał, że próby nawiązania z nim dialogu nie mają sensu. Więcej: Macron zrozumiał, że jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie, wiarygodność Unii jako potęgi geostrategicznej sięgnie dna. I załamią się też plany samego Macrona, który od początku swojej prezydentury chciał uczynić ze zjednoczonej Europy światowego gracza.

Ale ewolucja podejścia prezydenta jest też powiązana ze zmianą sytuacji na froncie. Po porażce rosyjskiej ofensywy na Kijów w 2022 roku wydawało się, że sankcje Zachodu rzucą Rosję na kolana a Ukraińcy odzyskają utracone ziemie. To wtedy Macron obawiał się, aby Moskwa nie została „upokorzona”. Jednak porażka ukraińskiej kontrofensywy w 2023 roku pokazała, że to Rosjanie są znowu w natarciu. Francja doszła wtedy do wniosku, że jeśli Putin podbije swojego sąsiada, nie zatrzyma się i zagrozi krajom NATO. To tym większe zagrożenie dla Europy, że do Białego Domu może wrócić Donald Trump i wycofać wsparcie Ameryki dla starego kontynentu.