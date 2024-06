Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina może atakować cele w Rosji. Kreml zaczął ostrzegać USA Dopiero w dwa dni po zezwoleniu przez prezydenta Joe Bidena na użycie przez Ukraińców amerykańskiej broni przeciw terytorium Rosji odezwały się jej władze.

Pułapka „czerwonych linii”

Admirał Bauer uważa ponadto, że Zachód nie powinien pozwalać Władimirowi Putinowi grozić mu „czerwonymi liniami”, ponieważ dałoby to Rosji jedynie czas na wzmocnienie swojej obrony i pozycji na Ukrainie.

- Musimy więc uważać, aby za każdym razem nie wpaść w pułapkę poglądu, że wszystko jest czerwoną linią, że wszystko oznacza eskalację. Przede wszystkim dlatego, że Putin kłamie w zasadzie we wszystkim – uważa.

Ukraina walczy o zwiększenie zasięgu przekazanej jej broni

Pod koniec maja prezydent USA Joe Biden dał zielone światło Ukrainie do użycia przekazanej jej amerykańskiej broni do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ograniczył jednak to zastosowanie do obrony obwodu charkowskiego, na którym skupiła się rosyjska ofensywa.



W rezultacie Ukraina może teraz używać broni dostarczonej przez Amerykanów, takiej jak rakiety i wyrzutnie rakiet, do zestrzeliwania wystrzelonych rosyjskich rakiet zmierzających w stronę Charkowa, żołnierzy gromadzących się tuż za rosyjską granicą w pobliżu miasta lub rosyjskich bombowców wystrzeliwujących bomby w kierunku terytorium Ukrainy.

Obecnie, im bliżej do przekazania Ukrainie myśliwców F-16, kolejne kraje informują, czy Kijów będzie mógł ich użyć do atakowania celów w Rosji. Dotychczas zgodę wyraziły Dania i Holandia, przeciwne stanowisko zajęła Belgia.