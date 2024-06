W kolejnym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus” rozmawialiśmy o tym, czy polszczyzna ma szansę sama się obronić. Sporo emocji oraz dyskusji wywołała decyzja Rady Języka Polskiego przy Prezydium Pan o zmianach w zakresie ortografii oraz pisowni, co niektórzy nazywają nawet małą rewolucją. Czy rzeczywiście jakieś mądre głowy mają prawo narzucić nam, jak mamy zapisywać pewne słowa? A może naszym podstawowym punktem odniesienia powinna być mowa potoczna… jednak, czy to za bardzo nie uprości naszego języka, sprawiając, że nie będziemy mogli wyrazić już pewnych odcieni znaczeniowych naszych myśli. Ale przecież coraz częściej stawiamy na krótkie, internetowe formy wypowiedzi, gdzie liczy się szybkość reakcji, a nie wielkie i wyrafinowane elaboraty… Gościem Darii Chibner był Krzysztof Cieślik – wydawca, tłumacz