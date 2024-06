Wojna na Ukrainie. Premier Ukrainy każe wyłączyć klimatyzację

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 834 dniu wojny PAP

Trudna sytuacja w sektorze energetycznym Ukrainy

Jak poinformował przedstawiciel ukraińskiego rządu w Radzie Najwyższej Ukrainy Taras Melnyczuk, ministerstwa i inne centralne organy władzy wykonawczej, administracje obwodowe i kijowska administracja państwowa zostały poinstruowane, by do 31 grudnia 2024 r. zapewnić oszczędzanie energii elektrycznej w pomieszczeniach tych organów i przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji, w których 50 lub więcej procent udziałów należy do państwa, w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z klimatyzatorów, oświetlenia zewnętrznego budynków i terenów przylegających.

Ukraina. Charków bez prądu po rosyjskim ataku, fot. z 26 marca REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

- Sytuacja w sektorze energetycznym jest bardzo trudna. Rosja zniszczyła 50 proc. naszych mocy wytwórczych energii elektrycznej - mówił Denys Szmyhal. - W wyniku ataków rakietowych i uderzeń dronów straciliśmy 9,2 GW energii elektrycznej, co stanowi połowę naszych możliwości, które mieliśmy zeszłej zimy - dodał zaznaczając, że 42 bloki energetyczne zostały zniszczone, a 73 proc. elektrociepłowni zostało zniszczonych lub uszkodzonych i obecnie nie funkcjonuje. - Pracujemy nad przywróceniem i uruchomieniem jak największej produkcji przed sezonem grzewczym - zadeklarował.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina już używa zachodniej broni do atakowania celów w Rosji Według przedstawiciela administracji jednego z państw zachodnich, zorientowanego w sytuacji na froncie, Ukraina w ostatnich dniach użyła amerykańskiej broni do ataku na cele położone na terytorium Rosji - podaje agencja Associated Press.

Denys Szmyhal zaznaczył, że na Ukrainie trwają również prace nad zwiększeniem importu energii elektrycznej z krajów Unii Europejskiej. - Prowadzimy negocjacje na wszystkich szczeblach i z Komisją Europejską, aby zapewnić maksymalne otwarcie zdolności importowych - powiedział. Podkreślił znaczenie oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.