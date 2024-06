04:47 Ukraina będzie borykać się w tym tygodniu z deficytem prądu

Informacje takie przekazał na antenie telewizji Suspilne stojący na czele spółki Ukrenergo Wołodymyr Kudrycki. Z informacji przekazanych przez Kudryckiego wynika, że przyczyną deficytu będą: planowana naprawa dwóch reaktorów elektrowni atomowych, skutki ostrzału obiektów energetycznych w nocy z 31 maja na 1 czerwca oraz wzrost zużycia energii w związku z użyciem klimatyzacji spowodowanym wzrostem temperatury.



04:45 W ciągu doby Rosjanie ostrzelali pogranicze obwodu sumskiego 19 razy

Sumska obwodowa administracja wojskowa informuje o 46 eksplozjach na terenie pogranicza obwodu.



04:41 W Warszawie mecz charytatywny zagrają drużyny gwiazd z Polski i Ukrainy

W przeddzień meczu towarzyskiego, który rozegrają 7 czerwca reprezentacje piłkarskie Polski i Ukrainy, mecz towarzyski rozegrają w Warszawie drużyny dawnych gwiazd obu krajów. Dochody z meczu zostaną przeznaczone na pomoc dla mieszkańców Toreśka w obwodzie donieckim. W drużynie gwiazd z Polski zagrają byli reprezentanci Polski: Mariusz Lewandowski, Jacek Bąk, Marcin Żewłakow i Tomasz Frankowski.



04:37 Czesi będą płacić za bilety autobusowe Ukraińców, którzy chcą wrócić do ojczyzny

W Czechach uruchomiono pilotażowy projekt programu, który ma ułatwić powrót na Ukrainę uchodźcom z tego kraju, którzy wyrażą wolę powrotu do ojczyzny. W ramach projektu rząd czeski będzie opłacał wracającym na Ukrainę uchodźcom transport autobusowy, a osobom, które tego wymagają ze względu na stan zdrowia, będzie organizował transport karetką pogotowia. Program ma być realizowany od czerwca do listopada i obejmie do 400 osób wracających na Ukrainę autobusem oraz maksymalnie 30 osób, które będą transportowane karetką pogotowia. Według stanu na kwiecień w Czechach przebywa ok. 339 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli tam po rozpoczęciu wojny.



04:33 Premier Rosji w Mińsku

Premier Rosji, Michaił Miszustin, będzie w dniach 3-4 czerwca przebywał z roboczą wizytą na Białorusi, gdzie weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W czasie spotkania omawiane ma być pogłębianie euroazjatyckiej integracji gospodarczej. Szczególna uwaga ma być przywiązywana do infrastruktury transportowej i regulacji celnych oraz podatkowych, na agendzie mają też znaleźć się kwestie związane z walką ze zmianami klimatu.



04:31 W nocy, w obwodzie kurskim, przez ok. dwie godziny obowiązywał alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w związku z groźbą ataku ukraińskich dronów.



04:30 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 830 dniu wojny

