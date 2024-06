Prokremlowscy aktywiści wyjechali z Niemiec. Para przeniosła się do Rosji

Czy Marcin Mastalerek może liczyć się w walce o prezydenturę w Polsce? Prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego przekonuje, że jeśli szef gabinetu Andrzeja Dudy o tym myśli, powinien przyjąć strategię Rafała Trzaskowskiego i poczekać, aż inni zaczną go namawiać do startu w wyborach a nie samemu deklarować, że go do tego namawiają.