Holandia o użyciu przekazanych przez nią myśliwców F-16 przez Ukrainę: Bez ograniczeń

- Stosujemy się do tej samej zasady, która obowiązuje przy każdej innej dostawie (...), która brzmi: kiedy przekażemy (broń) Ukrainie, do niej należy decyzja o jej użyciu — wyjaśniła holenderska minister.



- Prosimy tylko, by stosowali się do prawa międzynarodowego i prawa do samoobrony określonego w Karcie Narodów Zjednoczonych, co oznacza, że mogą wykorzystać (broń) do atakowania celów wojskowych, które muszą być atakowane w związku z samoobroną - dodała.



Kiedy przekażemy (broń) Ukrainie, do niej należy decyzja o jej użyciu Kajsa Ollongren, minister obrony Holandii

Ollongren spotkała się w Singapurze z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, który w niedzielę również pojawił się na konferencji w Singapurze.



Obecna minister obrony Holandii ustąpi wkrótce ze stanowiska po zaprzysiężeniu nowego, prawicowego rządu. Ollongren wyraziła nadzieję, że nowy rząd będzie nadal wspierał NATO i Ukrainę.



- Sądzę, że jest kluczowe, abyśmy nadal odgrywali tę rolę. Widziałam w programie nowego rządu, że wsparcie dla Ukrainy będzie trwać, że nowy rząd też ceni UE, NATO, etc. - podkreśliła.