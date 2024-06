Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 831 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Czesi od czerwca będą płacić za bilety autobusowe Ukraińców chcących wrócić do ojczyzny.

Użycie broni, przekazanej przez Niemcy, do atakowania celów znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej, wydawało się do niedawna nie do pomyślenia dla rządu RFN — podkreśla telewizja ARD, która w weekend przeprowadziła wywiad z generałem, zauważając, że w ostatnim czasie dokonała się w tej kwestii „fundamentalna zmiana”. „Niemcy ugięły się pod naciskiem sojuszników i przyjęły stanowisko USA: ataki na terytorium Rosji są możliwe, ale tylko w celu obrony obwodu charkowskiego. Drugie co do wielkości miasto Ukrainy jest niemal codziennie celem ataków, głównie z terytorium Rosji” - podaje na swojej stronie dziennik informacyjny „Tagesschau”.



Nie było jednak jasne, które niemieckie systemy uzbrojenia mogłyby faktycznie zostać użyte. Niemiecka stacja wymienia w tym kontekście samobieżną armatohaubicę PzH 2000 czy system artylerii rakietowej Mars II. Generał Christian Freuding ocenił, że Kijów może wykorzystać w ten sposób także systemy Patriot, przekazane przez Niemcy.



— Jest całkowicie prawdopodobne, że systemy Patriot będą teraz używane także w rejonie Charkowie i nad Rosją. Idealnie nadają się do zwalczania rosyjskich samolotów, które mogą rozmieszczać śmiercionośne bomby szybujące — powiedział Freuding.