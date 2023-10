04:35 Zełenski: Terroryści nie złamią ukraińskiej woli bronienia swojego państwa i niepodległości

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapewniał, że "terroryści (Rosjanie - red.) nie złamią woli Ukraińców, by pracować dla swojego kraju". - Determinacja do walki jest taka, że nigdy nie było żadnych podstaw, by Moskwa mogła mieć nadzieję, że Ukraina się załamie. Nie załamie się. Przetrwa. Wytrzyma. I, pomimo wszystkiego, wyprze rosyjskie zło ze swojej ziemi - przekonywał Zełenski.



04:33 W obwodach winnickim i chmielnickim ogłoszono alarm powietrzny w związku z aktywnością rosyjskich dronów

Z kolei w obwodzie charkowskim ogłoszono alarm w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa.



04:30 Kanadyjska armia zamieściła zdjęcia ze szkolenia ukraińskich saperów w Polsce

Zdjęcia zostały opublikowane na profilu kanadyjskiej misji szkoleniowej na Twitterze.



04:28 Rosyjskie lotnictwo zbombardowało skład amunicji w Syrii

O zniszczeniu składu amunicji w prowincji Idlib poinformował admirał Wadim Kulit, zastępca szefa rosyjskiego Centrum Koordynacyjnego ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii. Skład amunicji miał należeć do organizacji terrorystycznej. Oprócz niego Rosjanie atakowali też obóz szkoleniowy "nielegalnej formacji zbrojnej".



04:25 Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu ministrów w Teheranie

Rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa, poinformowała, że Ławrow weźmie udział w spotkaniu ministrów w formacie 3+3 (z udziałem ministrów z Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Iranu i Turcji) w poniedziałek, w Iranie. W czasie spotkania omawiane będą m.in. kwestie normalizacji stosunków między Azerbejdżanem a Armenią, po przejęciu przez Azerbejdżan kontroli nad Górskim Karabachem.



