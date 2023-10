Nie wyobrażam sobie, że prezydent nie podpisuje uchwalonej przez Sejm ustawy, która naprawia podstawowe organy i instytucje państwa. To by oznaczało, że nie jest prezydentem propaństwowym i wręcz ignoruje wynik wyborczy. Opozycja wygrała i to w sposób jednoznaczny – liczbą głosów zdecydowanie większą niż liczba głosów, którą prezydent uzyskał w czasie wyborów prezydenckich - powiedziała w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską Barbara Dolniak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.