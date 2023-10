Nie wiadomo, kiedy dokładnie Szwecja stanie się członkiem sojuszu.

Szwecja nie może się doczekać członkostwa w NATO

„Cieszę się, że turecki prezydent Erdoğan przekazał tureckiemu parlamentowi dokumenty ratyfikacyjne” – napisał szwedzki premier Ulf Kristersson na platformie X. „Teraz parlament musi zająć się tą sprawą. Nie możemy się doczekać zostania członkiem NATO”.

Szwecja i sąsiadująca z nią Finlandia zrezygnowały z kilkudziesięcioletniej neutralności wojskowej po tym, jak Rosja Putina dokonała inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Obydwa państwa szukały ochrony pod parasolem bezpieczeństwa NATO.

Finlandia dołączyła do sojuszu wojskowego w kwietniu. Szwecja natomiast do tej pory nie uzyskała akceptacji dla swojego wniosku od Turcji i Węgier. Budapeszt ma pretensje do Szwecji o to, że zarzuca Węgrom łamanie praworządności.

W czerwcu zeszłego roku Szwecja, Finlandia i Turcja podpisały memorandum, na mocy którego państwa kandydujące porozumiały się z Turcją m.in. w kwestii ekstradycji i deportacji osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, ale proces ekstradycyjny będzie się odbywał w zgodzie z europejskimi przepisami w tej kwestii.