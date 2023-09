05:00 W Kijowie rozległy się eksplozje

W stolicy Ukrainy aktywna jest obrona przeciwlotnicza. Na Ukrainie ogłoszono wcześniej alarm powietrzny.



04:58 Alarm powietrzny objął całą Ukrainę

Alarm ogłoszono w związku z aktywnością rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95.



04:35 Wołodymyr Zełenski zapowiada nowe dostawy uzbrojenia dla armii

- Będą nowe dostawy (broni). Jest bardzo ważne, że podejmiemy nową produkcję broni i wyznaczyliśmy kilka priorytetów w dostawach dla naszych wojowników. To musi być zrobione. Zrobimy to - oświadczył w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski zapowiedział też, że w środę "zdarzą się rzeczy ważne dla Ukrainy". - Zostaną też podjęte decyzje, które są ważne dla Ukrainy - dodał.



04:29 Możliwość odroczenia mobilizacji mężczyzn powyżej 30. roku życia, którzy podjęli studia, może być zniesiona w październiku

Informacje takie przekazał parlamentarzysta partii "Głos", Roman Kostenko. - To prawdopodobnie kwestia przyszłego miesiąca, w zależności od tego jak odbywać się będą sesje plenarne (parlamentu), jeśli (...) parlamentarzyści zdecydują, że (projekt ustawy) musi być poprawiony w niektórych obszarach. Może zajmie to nieco więcej czasu - powiedział Kostenko. Parlamentarzysta dodał, że przepisy nie będą dotyczyć studiujących mających mniej niż 30 lat i pobierających naukę w sposób ciągły. - Musimy zrozumieć, że edukacja nie powinna być wymówką, by nie wypełniać konstytucyjnego obowiązku - zaznaczył Kostenko. Parlamentarzysta dodał, że nowe prawo obejmie też te osoby powyżej 30. roku życia, które podjęły studia w 2022 roku.



04:25 W Charkowie SBU zatrzymała rosyjską informatorkę

Zatrzymana kobieta robiła sobie zdjęcia na tle obiektów infrastruktury przemysłowej i energetycznej w Charkowie, a następnie przekazywała je Rosjanom, co miało im pomóc w precyzyjniejszym rażenie celów w mieście. Aresztowana kobieta okazała się pracownicą zakładów przemysłowych, które zostały zaatakowane przez Rosjan latem 2022 roku. FSB pozyskała ją do współpracy w czasie wycieczki kobiety do Moskwy, jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



04:21 Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła drona nad obwodem briańskim

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że 5 września, ok. 23:40 czasu moskiewskiego, rosyjska obrona powietrzna strąciła ukraińskiego drona nad graniczącym z Ukrainą obwodem briańskim.



04:20 W środkowej, południowej i wschodniej części Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.

Alarmu nie ogłoszono jedynie w obwodach lwowskim, wołyńskim,. rówieńskim, tarnopolskim, chmielnickim, zakarpackim i czerkaskim. Alarm ogłoszono ze względu na groźbę ataku z użyciem pocisków manewrujących przez rosyjskie bombowce Tu-95 z kierunku północno-wschodniego.



04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: