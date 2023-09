Mimo specjalnej opłaty, wynikającej z nadmiarowych zysków za 2022 r., trzeci co do wielkości koncern elektroenergetyczny osiąga kilkukrotnie lepsze wyniki rok do roku. Wynik finansowy spółki w drugim kwartale tego roku zbliżył się blisko do miliarda złotych, kiedy rok wcześniej odnotowano istotną stratę.