Kim Dzong Un będzie zbroił Władimira Putina? USA grożą Korei Północnej

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 560 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiedział wieczorem 5 września, że w środę zapadną "ważne dla Ukrainy decyzje".

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego oświadczył, że dostarczenie broni Rosji będzie miało negatywne skutki dla Korei Północnej, która "zapłaci za to".



Jake Sullivan: Rosja szuka jakiegokolwiek źródła amunicji

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany wcześniej o doniesienia amerykańskich mediów, według których Kim Dzong Un jeszcze we wrześniu przyjedzie do Rosji, gdzie spotka się z Władimirem Putinem (prawdopodobnie we Władywostoku), by rozmawiać o dostawach północnokoreańskiej broni do Rosji, stwierdził, że "nie ma nic do powiedzenia" w tej sprawie.



Będziemy nadal wzywać Koreę Północną, by stosowała się do swoich publicznych zapewnień i nie dostarczała broni Rosji Jake Sullivan, doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego

Tymczasem Sullivan twierdzi, że Kim oczekuje na dalsze negocjacje na temat dostaw uzbrojenia z Korei Północnej dla Rosji, w tym na poziomie przywódców, "może nawet osobiście".