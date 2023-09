05:57 Alarm powietrzny w obwodach charkowskim i donieckim

Mieszkańcy obwodów mają udać się do schronów.



05:53 Sześć uderzeń ukraińskiego lotnictwa na zgrupowania Rosjan w ciągu doby

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że ukraińskie lotnictwo przeprowadziło sześć uderzeń w ciągu doby na zgrupowania Rosjan i pięć - na rosyjskie zestawy obrony powietrznej. Z kolei ukraińska artyleria i wojska rakietowe zaatakowały cztery zgrupowania Rosjan i 10 jednostek artylerii na pozycjach ogniowych, trzy składy amunicji oraz jedną stację walki radioelektronicznej.



05:32 Obwód sumski ostrzelany 22 razy w ciągu doby

W wyniku ostrzału rannych zostało czworo cywilów - informuje sumska obwodowa administracja wojskowa.



05:09 Wołodymyr Zełenski ma osobiście wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Informacje takie przekazał stały przedstawiciel Albanii przy ONZ, Ferit Hodża. Albania we wrześniu będzie kierowała pracami Rady Bezpieczeństwa ONZ w posiedzeniu której Zełenski również ma wziąć udział - wynika ze słów Hodży. Doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpocznie się 18 września. Z kolei posiedzenie RB ONZ ws. sytuacji na Ukrainie ma odbyć się 20 września.



04:38 386 ukraińskich dzieci zostało adoptowanych w Rosji

Dmytro Łubinec, komisarz Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) ds. praw człowieka oświadczył na antenie ukraińskiej telewizji, że Kijów jak dotąd uzyskał potwierdzenie, iż w Rosji adoptowano 386 dzieci wywiezionych z Ukrainy. - Ustaliliśmy, że zostały umieszczone w rosyjskich rodzinach, a procedura adopcyjna w ich przypadku albo się zaczęła, albo została zakończona - podkreślił. Jak dodał takie przypadki podpadają pod definicję zbrodni wojennych.



04:34 W 2024 roku Dania przeznaczy więcej środków na pomoc finansową dla Ukrainy

1,5 mld koron (ok. 160 mln dolarów) przeznaczy w 2024 roku Dania na pomoc finansową dla Ukrainy oraz wschodnich sąsiadów UE, Gruzji i Mołdawii). To o 300 mln koron więcej niż w 2023 roku - podaje agencja Ritzau.



04:31 Późnym wieczorem nad obwodem biełgorodzkim strącono ukraińskiego drona

Informacje o strąceniu drona podało Ministerstwo Obrony Rosji. Do strącenia drona miało dojść ok. 23:00 czasu moskiewskiego.



04:30 W nocy ruch na Moście Krymskim był wstrzymany przez trzy godziny

Informacje takie podaje kanał w serwisie Telegram, który monitoruje sytuację na wjazdach na most. Ruch wstrzymano ok. godziny 0:03 czasu moskiewskiego, a wznowiono - ok. 3:25.



04:28 Ok. 2 w nocy Rosjanie zniszczyli drona morskiego, który próbował atakować Most Krymski

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że ok. 2 w nocy czasu moskiewskiego Rosjanie zniszczyli bezzałogową łódź, która próbowała atakować Most Krymski. Był to trzeci taki dron, który atakował Most Krymski w nocy z 1 na 2 września.



