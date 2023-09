Kontrofensywa Ukrainy: Rosja kieruje do walki armię której nie zdążyła wyszkolić?

W ogłoszeniu mówiącym o rekrutacji do 25. Armii opublikowanym w Kraju Nadmorskim można było przeczytać, że 25. Armia będzie szkolić się od 1 września do 1 grudnia, a potem trafi do obwodu zaporoskiego lub chersońskiego.



Z kolei zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksij Hromow stwierdził 5 lipca, że 25. Armia nie będzie gotowa do walki przed 2024 rokiem.



Przerzut pododdziałów 41. Armii na południe Ukrainy to trzeci znaczący przerzut rosyjskich sił na froncie od momentu rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy

Teraz Budanow informuje, że oddziały 25. Armii docierają już do obwodu ługańskiego - brakuje im jednak żołnierzy do pełnego ukompletowania, a żołnierze, kierowani na front są niewystarczająco przeszkoleni.



ISW ocenia, że rosyjskie dowództwo zdecydowało się na skierowanie takich jednostek do obwodu ługańskiego ze względu na niskie tempo działań na tym odcinku frontu. "Przerzut pododdziałów 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Szturmowej do Robotyne w zachodniej części obwodu zaporoskiego pod koniec sierpnia wskazuje, że rosyjska armia postrzega ten (ługański - red.) odcinek frontu jako względnie bezpieczny" - czytamy w analizie ISW.



Think tank zauważa też, że przerzut pododdziałów 41. Armii na południe Ukrainy to trzeci znaczący przerzut rosyjskich sił na froncie od momentu rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy.