Fabryki Mars Co. w Rosji nadal działają zarabiając krocie. Przychody Mars LLC za 2022 rok wzrosły do ​​2,45 miliarda dolarów (czyli 176,5 miliarda rubli), zysk netto skoczył o 59 proc. do 377 milionów dolarów (czyli 27,2 miliarda rubli), podatki zapłacone w budżecie Rosji na ponad 93 miliony dolarów (czyli 6,76 miliarda rubli).

Głównymi znakami towarowymi koncernu są Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Korporacja jest także właścicielem szeregu znaków towarowych Wrigley.

NAPC podała także, że rosyjski oddział Mars LLC, podobnie jak PepsiCo, wciąż zamieszcza ogłoszenia o rekrutacji pracowników na portalu poszukiwania personelu w Rosji.