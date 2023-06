04:59 W sieci pojawiają się kolejne nagrania pokazujące skutki zniszczenia zapory w Nowej Kachowce

Miejscowości położone nad Dnieprem, w obwodzie chersońskim, znalazły się pod wodą.



04:31 Zełenski: Katastrofa w Kachowskiej Elektrowni Wodnej nie powstrzyma Ukrainy

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że "katastrofa w Kachowskiej Elektrowni Wodnej spowodowana przez rosyjskich terrorystów nie powstrzyma Ukrainy i Ukraińców". - Nadal będziemy wyzwalać naszą ziemię. A wraz z każdym aktem terroru zwiększa się tylko wysokość reparacji, które Rosja zapłaci za swoje zbrodnie, a nie szanse okupantów na pozostanie na naszej ziemi - przekonywał.



04:27 Ministerstwo Obrony Ukrainy pokazało, jak żołnierze pomagają w ewakuacji mieszkańcom obwodu chersońskiego

Żołnierze Specjalnej Służby Transportowej Ministerstwa Obrony Ukrainy zapewniają pomoc w ewakuacji tym mieszkańcom obwodu chersońskiego, których domy zostały zalane przez zniszczenie zapory w Nowej Kachowce. Nagranie ilustrujące pomoc wojska w ewakuacji resort obrony Ukrainy umieścił w internecie.



04:24 Rosja zamierza wypowiedzieć porozumienie z Ukrainą ws. korzystania z Morza Azowskiego

Rada Federacji rozważy w środę wypowiedzenie umowy między Rosją a Ukrainą ws. wspólnego korzystania z Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej. Umowa, zawarta 24 grudnia 2003 roku ma zostać wypowiedziana ponieważ - jak czytamy w uzasadnieniu - po nielegalnej aneksji przez Rosję części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, Ukraina utraciła dostęp do wód Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej.



04:21 Nikołaj Patruszew leci do Mińska

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołaj Patruszew, udaje się z dwudniową wizytą do Mińska, gdzie będzie brał udział w rosyjsko-białoruskich konsultacjach i spotkaniu sekretarzy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). W Mińsku Patruszew spotka się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Aleksandrem Wolfowiczem.



04:18 Brytyjski wywiad nie wie, co doprowadziło do zniszczenia zapory w Nowej Kachowce

Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, przed wylotem do Waszyngtonu oświadczył, że brytyjski wywiad bada okoliczności tego, co wydarzyło się w rejonie Nowej Kachowki. - Nasza armia i służby wywiadowcze obecnie badają okoliczności, w jakich doszło do zniszczenia (zapory) - jest za wcześnie, by wyciągać jakieś wnioski i formułować ostateczne sądy - powiedział Sunak, cytowany przez Sky News.



04:18 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: