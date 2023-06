Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy rozpoczynają szkolenia na czołgach Abrams Około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczyna w Niemczech szkolenie na amerykańskich czołgach M1 Abrams.

USA wykluczają na razie możliwość przekazania myśliwców F-16 Ukrainie, ale wyrażają zgodę na reeksport tych produkowanych w USA myśliwców Ukrainie przez inne państwa posiadające te maszyny.



Ilu Amerykanów zadowolonych jest z prezydentury Joe Bidena

Z sondażu wynika też, że 41 proc. respondentów jest zadowolonych ze sposobu, w jaki Joe Biden sprawuje swoją prezydenturę. To o jeden punkt procentowy więcej niż przed miesiącem, ale wzrost mieści się w granicach błędu statystycznego (3 punkty procentowe).



Co ciekawe tylko 27 proc. respondentów jest zadowolonych ze sposobu, w jaki swój urząd sprawuje spiker Izby Reprezentantów, lider Partii Republikańskiej w tej izbie, Kevin McCarthy, z którym Biden porozumiał się w sprawie zawieszenia limitu długu w USA na dwa lata, by USA uniknęły niewypłacalności. Limit długu publicznego, na poziomie 31,6 bln dolarów, został zawieszony do 1 stycznia 2025 roku.