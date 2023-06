Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 469 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że zniszczenie zapory w Nowej Kachowce zwiększy wysokość reparacji, jakie zapłacą Ukrainie Rosjanie.

Think tank odnotowuje, że o zniszczenie zapory, co wywołało zalanie wodą dużych obszarów południowej Ukrainy w wyniku wezbrania wód Dniepru, oskarżają się nawzajem Rosja i Ukraina.

Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce: Ukraina oskarża Rosję...

"Przedstawiciele ukraińskich władz twierdzą, że Rosjanie celowo zniszczyli Kachowską Elektrownię Wodną i sugerują, ze rosyjska armia nie przygotowała się na, będącą następstwem tego, powódź" - czytamy w analizie ISW.

Think tank podaje, że ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że materiały zebrane przez ukraiński wywiad wskazują, iż Rosjanie z premedytacją wysadzili zaporę, ale zrobili to w "chaotyczny sposób" co sprawiło, że wody Dniepru porwały m.in. rosyjski sprzęt wojskowy.

"Zełenski dodał, że jedynym sposbem zniszczenia zapory było jej zaminowanie i przypomniał, że Rosjanie kontrolowali ją od ponad roku. Ukraiński Główny Wydział Wywiadu informował, że rosyjskie siły zaminowały zaporę wkrótce po zajęciu tych terenów na początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę" - czytamy w analizie ISW.