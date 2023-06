Początek ukraińskiej kontrofensywy. Zachód widzi znaki rozpoczęcia operacji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 469 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że zniszczenie zapory w Nowej Kachowce zwiększy wysokość reparacji, jakie zapłacą Ukrainie Rosjanie.

Choć wstępne ataki, znane również jako operacje "kształtowania", trwają od co najmniej dwóch tygodni, siły ukraińskie w ciągu ostatnich kilku dni zaczęły testować rosyjskie pozycje za pomocą uderzeń artyleryjskich i ataków naziemnych. Ukraińcy szukają słabych punktów rosyjskiej obrony, przez które byliby w stanie się przebić - mówi w rozmowie z CNN urzędnik NATO i wysoki rangą urzędnik europejskiego wywiadu wojskowego.

Jego zdaniem wysadzenie tamy w Nowej Kachowce może skomplikować niektóre ukraińskie plany. Wojsku będzie trudniej przekroczyć Dniepr i zaatakować rosyjskie pozycje.

- Wszystko, co mogło zostać zaplanowane poniżej tamy, prawdopodobnie musi zostać ponownie opracowane - powiedział europejski ambasador w Waszyngtonie. - Ostatecznie poziom wody opadnie, ale najprawdopodobniej powódź wpłynęła na mosty i drogi w okolicy. Mogą one nie nadawać się do użytku w zaplanowany wcześniej sposób - dodał.