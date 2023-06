Ukraina: 42 tys. osób zagrożonych po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce

Rosjanie i Ukraińcy oskarżają się nawzajem o doprowadzenie do katastrofy w wyniku zniszczenia zapory w Nowej Kachowce, co spowodowało powódź na terenach położonych nad Dnieprem. Strona ukraińska szacuje, że powódź zagraża ok. 42 tysiącom osób.