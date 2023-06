05:32 Ukraiński Sztab Generalny o nocnym ataku Rosji: Wszystkie cele powietrzne zostały zniszczone

W nocnym ataku powietrznym na Ukrainę (jego głównym celem był Kijów) Rosjanie mieli wystrzelić 15 rakiet i wysłać w kierunku Ukrainy 18 irańskich dronów-kamikadze Shahed. "Wszystkie te cele zostały zniszczone przez naszych obrońców" - podkreśla Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w wydanym komunikacie.



05:06 Holandia chce kupić czołgi Leopard 1 dla Ukrainy

Informacje takie podaje holenderska agencja ANP. Holandia miałaby kupić czołgi od szwajcarskiej firmy, co oznacza, że zgodę na taką transakcję musiałby najpierw wydać rząd neutralnej Szwajcarii.



04:23 Zełenski: Władze lokalne muszą zapewnić mieszkańcom schrony

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w Kijowie w nocy z 31 maja na 1 czerwca. Podczas ataku powietrznego na stolicę schron w poliklinice, na którą spadły szczątki zestrzelonej przez obronę powietrzną rakiety, był zamknięty, co pociągnęło za sobą ofiary śmiertelne, w tym 9-letnią dziewczynkę. - Ochrona mieszkańców oznacza ochronę na wszystkich poziomach. Schrony muszą być dostępne. Sytuacja taka, jak ubiegłej nocy w Kijowie, gdy mieszkańcy schodzili do schronu, a schron był zamknięty, nigdy nie może się już zdarzyć. Jest obowiązkiem lokalnych władz (...) zapewnienie, że schrony są dostępne i można do nich zejść przez całą dobę. Bolesne jest obserwowanie zaniedbania tego obowiązku. (...) Jeśli obowiązek nie jest wypełniony, jest bezpośrednią odpowiedzialnością organów ścigania wymierzenie sprawiedliwości - oświadczył Zełenski.



04:20 Doradca Bidena ds. bezpieczeństwa rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem o współpracy Rosji z Iranem

Rosyjsko-irańska współpraca wojskowa i pomoc dla Ukrainy były tematem rozmowy, do której doszło w czasie organizowanego w Waszyngtonie spotkania Jake'a Sullivana, doradcy Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego i jego izraelskiego odpowiednika, Cachiego Hanegbiego oraz ministra ds. planowania strategicznego, Rona Dermera - poinformował Biały Dom. "Sullivan omówił z nimi ogólne obawy co do pogłębiających się relacji wojskowych między rosyjską armią a Iranem i wagę wsparcia dla Ukrainy" - głosi oświadczenie strony amerykańskiej.



04:17 Kliczko: Podczas alarmu powietrznego nikt nie wzywał pogotowia, ani służb ratunkowych

Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że w czasie alarmu powietrznego, który obowiązywał w Kijowie przez ok. 3,5 godziny, żaden z mieszkańców nie wzywał pogotowia ani służb ratunkowych. Już po zakończeniu alarmu szczątki zestrzelonej rakiety znaleziono na drodze w rejonie darnyckim. Z kolei w rejonie podilskim szczątki spadającego celu powietrznego wywołały pożar trawnika.



04:14 Rosyjska obrona powietrzna strącała drony w pobliżu Kurska

Gubernator obwodu kurskiego, Roman Starowojt poinformował, że w pobliżu Kurska "kilka ukraińskich dronów zostało strąconych przez obronę powietrzną". Gubernator zaapelował do mieszkańców Kurska o spokój. "Miasto jest pod ochroną naszej armii" - napisał.



04:08 W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak powietrzny na Kijów

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała, że w nocy nad Kijowem obrona powietrzna zniszczyła ponad 30 celów powietrznych różnego typu. Jak zauważają władze Kijowa był to szósty atak powietrzny na ukraińską stolicę w ostatnich sześciu dniach. "I za każdym razem wróg zmienia rodzaj broni" - podkreśla Serhij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. Według niego w nocy z 1 na 2 czerwca Rosjanie użyli jednocześnie dronów i pocisków manewrujących. Bombowce strategiczne Tu-95MS wystrzeliły z okolic Morza Kaspijskiego prawdopodobnie pociski manewrujące Ch-101/Ch-555. Jednocześnie Kijów był atakowany z innych kierunków za pomocą dronów - najprawdopodobniej były to drony-kamikadze Shahed. "Ale nasza obrona powietrzna to tytani! Według wstępnych informacji ponad 30 celów powietrznych różnego typu zostało wykrytych i zniszczonych przez siły obrony powietrznej (...) w przestrzeni powietrznej nad Kijowem i wokół Kijowa" - podkreślił Popko.



